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В Астане полностью заработали все подстанции

подача света Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в столице полностью заработали все подстанции, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Кроме того, "Астана Су Арнасы" объяснила причину отключения подачи воды в столице. 

Отметим, что сначала подачу электричества восстановили во всех соцобъектах. Также пресс-служба "Астана Су Арнасы" обозначила сроки подачи воды в столице.

Елена Беляева
Астана
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