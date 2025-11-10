Отек Квинке сорвал концерт Монеточки в Риге

Фото: Instagram/monetochkaliska

Российскую певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова) увезли на скорой с концерта в Риге (Латвия) из-за начавшегося прямо на сцене отека Квинке, сообщает Zakon.kz.

О происшествии артистка написала на своей странице в соцсети Instagram. Фото: Instagram/monetochkaliska "У меня прямо во время концерта случился отек Квинке... В первый раз такое! Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться", – написала певица.

