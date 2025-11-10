#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Отек Квинке сорвал концерт Монеточки в Риге

Российская певица, концерт, микрофон, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 08:55 Фото: Instagram/monetochkaliska
Российскую певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова) увезли на скорой с концерта в Риге (Латвия) из-за начавшегося прямо на сцене отека Квинке, сообщает Zakon.kz.

О происшествии артистка написала на своей странице в соцсети Instagram.

Фото: Instagram/monetochkaliska

"У меня прямо во время концерта случился отек Квинке... В первый раз такое! Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться", – написала певица.

Ранее увядающего от болезни Брюса Уиллиса заметили на людях впервые за долгое время.

Аксинья Титова
