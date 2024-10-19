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Маск пожалел денег на ужин с нефтяниками в Норвегии

Илон Маск,, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 10:07 Фото: flickr
Американский бизнесмен Илон Маск отказался ехать в Осло на деловой ужин из-за сложности и дороговизны перелета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Е24, предприниматель должен был присутствовать на мероприятии, организованном главой норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаем Тангеном.

В руках представителей СМИ оказалась переписка между норвежцем и американским миллиардером. Изначально Маск дал положительный ответ на участие, однако позже его решение изменилось. На деловом ужине, который состоится 28 апреля 2025 года, будут присутствовать главы компаний Ferrari, Novo Nordisk, Nestle, DoorDash, Adidas и других.

До этого основатель производителя электрокаров Tesla и космической компании SpaceX третий год подряд возглавил список богатейших американцев. Его состояние оценили в 244 млрд долларов. На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос, а тройку лидеров закрыл создатель Facebook Марк Цукерберг.

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