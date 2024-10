Токсичным слоем пены покрылась священная река в Индии

По информации Hindustan Times, едкая пена образовалась на поверхности реки из-за сброса канализации – каждый день в Ямуну сливают 3,6 млрд литров сточных вод. Кроме того, накопление отравляющих веществ в реке происходит из-за высокого уровня загрязнения воздуха в Нью-Дели. В пене содержится много аммиака и фосфатов, что может угрожать здоровью людей в случае попадания опасного вещества на кожу. Также пена пагубно влияет на дыхательную систему.

Как уточняется, загрязнение особенно опасно в преддверии праздника Чхатх Пуджа, который состоится 5 ноября и включает традиционные омовения в реке. Власти уже начали использовать специальные пеногасители, чтобы минимизировать риски для участников праздника.

Ямуна, крупнейший приток Ганга, входит в число самых загрязненных рек мира. Основная масса отходов попадает в реку в районе Нью-Дели. Власти индийской столицы планируют привести воды Ямуны к стандартам, пригодным для купания, к февралю 2025 года.

Шокирующие кадры реки распространяются в социальной сети.



Shocking visuals from Kalindi Kunj! Toxic foam blankets the #YamunaRiver again, highlighting the urgent need for stronger environmental regulations in Delhi. How long will we ignore this crisis? pic.twitter.com/FrRcePiK03