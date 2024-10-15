Еще один "арочный" мост появился в центре Астаны

В Астане завершили строительство вантового моста LRT через реку Есиль, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 октября рассказали в City Transportation Systems (CTS).

"Длина моста составляет 155 метров, ширина – 14 метров, высота – 28 метров. Конструкция представляет собой арку с проездом снизу, арка пролетного строения снабжена затяжками. Плита проезжей части выполнена в виде балочной клетки с железобетонной плитой", – отметили в CTS.

Примечательно, что мост возвели рядом с существующим автомобильным мостом через реку Есиль.

"Сооружение спроектировано с учетом особенностей реки, чтобы справляться с возможными изменениями уровня воды и климатических условий региона", – добавили в организации.

Сегодня, 15 октября, министр финансов РК Мади Такиев ответил на жалобы предпринимателей, чья спецтехника привлекалась на работы по LRT о том, что им вовремя не оплачивают услуги.