Еще один "арочный" мост появился в центре Астаны
Фото: CTS
В Астане завершили строительство вантового моста LRT через реку Есиль, сообщает Zakon.kz.
Об этом 15 октября рассказали в City Transportation Systems (CTS).
"Длина моста составляет 155 метров, ширина – 14 метров, высота – 28 метров. Конструкция представляет собой арку с проездом снизу, арка пролетного строения снабжена затяжками. Плита проезжей части выполнена в виде балочной клетки с железобетонной плитой", – отметили в CTS.
Примечательно, что мост возвели рядом с существующим автомобильным мостом через реку Есиль.
"Сооружение спроектировано с учетом особенностей реки, чтобы справляться с возможными изменениями уровня воды и климатических условий региона", – добавили в организации.
Сегодня, 15 октября, министр финансов РК Мади Такиев ответил на жалобы предпринимателей, чья спецтехника привлекалась на работы по LRT о том, что им вовремя не оплачивают услуги.
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