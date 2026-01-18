Таинственный читатель вернул американской библиотеке книгу спустя полвека

Заведующая библиотеки округа Сан-Диего Кэсси Колдевин рассказала интересную историю о том, что получила посылку с давно просроченной книгой – экземпляром "Невероятного путешествия" Шейлы Бернфорд. Книгу должны были вернуть около 46 лет назад, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, том был взят в библиотеке в 1980 году. Автор посылки вложил записку: "Извините за задержку" и нарисовал от руки смайлик.

Колдевин отмечает, что за прошедшие годы адрес филиала изменился, поэтому отравителю, вероятно, пришлось провести расследование, чтобы отослать книгу в нужное место.

"Никогда не поздно вернуть библиотечные материалы. Библиотека больше не взимает штрафы за просрочку", – заявили в учреждении.

