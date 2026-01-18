#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Таинственный читатель вернул американской библиотеке книгу спустя полвека

читатель вернул книгу спустя почти 50 лет, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 20:37 Фото: pixabay
Заведующая библиотеки округа Сан-Диего Кэсси Колдевин рассказала интересную историю о том, что получила посылку с давно просроченной книгой – экземпляром "Невероятного путешествия" Шейлы Бернфорд. Книгу должны были вернуть около 46 лет назад, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, том был взят в библиотеке в 1980 году. Автор посылки вложил записку: "Извините за задержку" и нарисовал от руки смайлик.

Колдевин отмечает, что за прошедшие годы адрес филиала изменился, поэтому отравителю, вероятно, пришлось провести расследование, чтобы отослать книгу в нужное место.

"Никогда не поздно вернуть библиотечные материалы. Библиотека больше не взимает штрафы за просрочку", – заявили в учреждении.

Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме интернет-мошенничества с использованием книжных ботов в Telegram.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В США в библиотеку вернули книгу спустя 120 лет
13:37, 03 июля 2023
В США в библиотеку вернули книгу спустя 120 лет
Из библиотеки Гарварда убрали книгу с переплетом из человеческой кожи
02:29, 01 апреля 2024
Из библиотеки Гарварда убрали книгу с переплетом из человеческой кожи
Книгу, взятую перед Первой мировой войной, вернули в английскую библиотеку спустя 113 лет
22:10, 19 октября 2024
Книгу, взятую перед Первой мировой войной, вернули в английскую библиотеку спустя 113 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: