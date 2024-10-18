Как читать больше книг за короткое время

В чем секрет того, чтобы читать больше книг за ограниченное время? Блогер Нұрқожа Ерсайын поделился в своих соцсетях проверенными лайфхаками. Zakon.kz собрал советы воедино.

Как сообщил парень в соцсетях на видео, первое правило – это всегда носить с собой хотя бы одну книгу.

"Как бы много не было работы. Иногда бывает, ждешь кого-то или просто отдыхаешь. В такие моменты вместо просмотра видео на телефоне лучше прочитать две-три страницы книг". Нұрқожа Ерсайын

Второй лайфхак – это сформировать привычку. Постепенно внедряйте чтение в свою повседневную жизнь. Установите определенное время для чтения, например, утром или перед сном. Рекомендуется начать с небольших отрезков времени, а затем можно постепенно увеличивать их.

Нұрқожа Ерсайын отмечает, что сделать это можно, выбрав одно время в распорядке дня и посвятив этому 15-20 минут. Причем важно брать в руки книгу в одно и то же время.

Третий способ – аудиокниги. Преимущество в том, что их можно слушать везде и в любое время.



"Я всегда нахожусь в дороге: встречи в городе, дальние поездки и съемки. В эти моменты глаза и руки заняты, но уши свободны. Используя это, можно слушать книги в пробках или на прогулке", – говорит Нұрқожа.

Самый главный лайфхак – это найти книгу, которая действительно интересна. Действительно, выбор литературы, которая увлекает, значительно повышает мотивацию к чтению. Таким образом, человек без оправданий всегда найдет время на такую книгу.

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