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На пляжах Австралии находят загадочные черные "шары"

На пляжаж Австралии находят загадочные черные «шары», фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 05:20 Фото: pxhere
Потенциальное нефтяное пятно обнаружили у пляжа Куджи в Сиднее после того, как на берег выбросило загадочные черные шары, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, на побережье Куджи в Сиднее выбросило сотни "загадочных черных шарообразных обломков".

На пляжаж Австралии находят загадочные черные «шары», фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 05:20

Фото: городской совет Рэндвика/Facebook

Отдыхающих на пляже попросили не прикасаться к материалу, который может оказаться "смоляными шариками", образовавшимися в результате разливов нефти.

Сотрудники городского совета Рэндвика по охране окружающей среды собрали образцы и отправили их на тестирование.

На пляжаж Австралии находят загадочные черные «шары», фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 05:20

Фото: городской совет Рэндвика/Facebook

Министр окружающей среды штата Пенни Шарп заявила, что Агентство по охране окружающей среды сотрудничает с другими правительственными учреждениями и экспертами-криминалистами, чтобы точно определить, что это за шары и какие риски они представляют.

Ранее в болотах Германии обнаружили амеб-вампиров.

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