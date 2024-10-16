На пляжах Австралии находят загадочные черные "шары"
По информации The Guardian, на побережье Куджи в Сиднее выбросило сотни "загадочных черных шарообразных обломков".
Фото: городской совет Рэндвика/Facebook
Отдыхающих на пляже попросили не прикасаться к материалу, который может оказаться "смоляными шариками", образовавшимися в результате разливов нефти.
Сотрудники городского совета Рэндвика по охране окружающей среды собрали образцы и отправили их на тестирование.
Фото: городской совет Рэндвика/Facebook
Министр окружающей среды штата Пенни Шарп заявила, что Агентство по охране окружающей среды сотрудничает с другими правительственными учреждениями и экспертами-криминалистами, чтобы точно определить, что это за шары и какие риски они представляют.
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