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Мир

Загадочные шары выбросило на берега Австралии – космическое агентство предупредило об опасности

загадочный шар на берегу Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:08 Фото: X/@AusSpaceAgency
Загадочные металлические шары выбросило на берег пляжа Форрест-Бич в Квинсленде – северо-восточном штате Австралии, омываемом Коралловым морем и расположенном недалеко от Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Zakon.kz.

С 3 по 5 июля 2026 года объекты стали находить местные жители. После чего полиция и пожарные службы осмотрели шары и установили вокруг них 50-метровые зоны отчуждения. А 6 июля Австралийское космическое агентство заявило, что, возможно, эти объекты – космический мусор.

Согласно заявлению агентства, проводится расследование совместно с Национальным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Обнаруженные объекты, по всей видимости, представляют собой сосуды высокого давления от ракеты-носителя. Агентство определило вероятный источник. Местоположение и характеристики объектов соответствуют обломкам корпуса иностранной ракеты, недавно вошедшей в атмосферу с орбиты", – говорится в заявлении.
загадочный шар на берегу Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:08

Фото: X/@AusSpaceAgency

Агентство призвало жителей не прикасаться к обломкам, которые могут быть опасны, и немедленно сообщать о них в случае обнаружения.

"Никогда не трогайте, не перемещайте и не собирайте предполагаемые обломки космического мусора и считайте их опасными, пока не будет сообщено обратное. При обнаружении отойдите и обратитесь в экстренные службы... ...Агентство продолжает взаимодействовать с международными властями для официального подтверждения типа ракеты-носителя и штата запуска", – добавлено в заявлении.

Пока не было проведено никакого публичного анализа этих обломков компаниями или частными лицами, занимающимися отслеживанием космического мусора, а также не было никаких публичных заявлений со стороны иностранных космических агентств или групп, пишет Space.

Ранее сообщалось, что уникальная космическая обсерватория NASA рискует рухнуть на Землю, предпринимаются попытки по ее спасению.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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