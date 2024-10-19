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Китайские вирусологи выяснили причину гибели 9 обезьян в зоопарке Гонконга

Китайские вирусологи выяснили причину гибели 9 обязьян в зоопарке Гонконга, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 04:59 Фото: Филипп Клеман / UIG через Getty Images
Китайские вирусологи выяснили причину гибели 9 обезьян в зоопарке Гонконга (Китай). Вероятно, что погибшие животные были инфицированы мелиоидозом, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, девять обезьян, которые умерли в старейшем зоопарке Гонконга за два дня были инфицированы эндемичным заболеванием. Возможно, что заражение произошло после земляных работ возле их клеток.

Секретарь по культуре, спорту и туризму Кевин Йенг заявил на пресс-конференции, что животные в Гонконгском зоологическом и ботаническом саду заразились мелиоидозом, и впоследствии болезнь стала причиной развития у них сепсиса.

Мелиоидоз – бактериальная инфекция, вызываемая бациллой Уитмора и протекающая с образованием множественных септико-некротических очагов во внутренних органах и тканях. Клиническое течение мелиоидоза характеризуется лихорадкой с ознобом, кашлем с гнойной мокротой, болью в грудной клетке, лимфаденитом, рвотой, диареей.

Типично развитие гнойно-воспалительных процессов в различных органах (абсцессов легкого, эмпиемы плевры, артрита, пиелонефрита, остеомиелита).

Такие инфекции обычно возникают при контакте с зараженной почвой и водой. Как правило, контакт с инфицированными животными или людьми не представляет опасности для человека.

Ранее сообщалось, что зоопарк в Гонконге закрылся после массовой гибели животных.

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