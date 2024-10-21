Турецкий пастух выдвинул новое требование к работодателям

В турецком селе пастух записал видео с новым требованием для своей работы, сообщает Zakon.kz.

Недавно стало известно, что пастухи в Турции вполне зажиточные люди. Так за свою работу ежемесячно они получают:

зарплату в размере двух тыс. долларов;

еду;

транспорт;

страховку;

30 Гб интернета.

Самый предприимчивый из них записал на днях видео с новым требованием. Теперь дополнительно к имеющимся благам он требует массаж один день в неделю.

"Я перестану пасти ваш скот", – вполне серьезно грозится мужчина.

Как пишут в комментариях к видео, владельцы скота вздрогнули. Они уверены, что кроме него никого не смогут найти для этой работы.

1 октября мы сообщали, что турецкие пастухи отказываются работать без приложения TikTok. Они потребовали оплату им как минимум 30 Гб мобильного интернета.