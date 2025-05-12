Турецкие авиакомпании вводят новые штрафы для пассажиров

Турецкие авиакомпании решили штрафовать пассажиров, покидающих свои места до момента выключения светового табло "Пристегните ремни", сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Akdeniz Gerek со ссылкой на циркуляр турецкого Главного управления гражданской авиации (SHGM), авиакомпания Turkish Airlines стала первой авиакомпанией, которая внедрила новые правила.

"Пассажиры, которые встают сразу после приземления, открывают багажные полки или игнорируют предупреждения бортпроводников, могут быть подвергнуты штрафам в соответствии с действующими правовыми нормами", – говорится в сообщении.

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