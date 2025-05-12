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Мир

Турецкие авиакомпании вводят новые штрафы для пассажиров

турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, покидающих места до положенного времени, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 19:24 Фото: pixabay
Турецкие авиакомпании решили штрафовать пассажиров, покидающих свои места до момента выключения светового табло "Пристегните ремни", сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Akdeniz Gerek со ссылкой на циркуляр турецкого Главного управления гражданской авиации (SHGM), авиакомпания Turkish Airlines стала первой авиакомпанией, которая внедрила новые правила.

"Пассажиры, которые встают сразу после приземления, открывают багажные полки или игнорируют предупреждения бортпроводников, могут быть подвергнуты штрафам в соответствии с действующими правовыми нормами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с мая 2025 года Казахстан запускает новые авиарейсы в 10 стран.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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