Ракетный снаряд в степи Атырауской области нашел пастух

В Курмангизинском районе Атырауской области пастух во время работы нашел корпус ракетного снаряда неизвестного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Объект местный житель во время выпаса скота нашел в трех километрах от села Суйдук. На место выехали компетентные органы и оцепили территорию, передает ATPress.

Сообщается, что название и технические характеристики ракетного снаряда еще устанавливается. На месте работают сотрудники полиции, а также саперы. Как уточнили в департаменте полиции, пострадавших нет, место находится под контролем специальных служб.

В середине августа в Талдыкоргане произошло ЧП во время подготовки боевого самолета к вылету с авиабазы. Сход боеприпаса привел к тому, что травмы получили два военнослужащих, один из которых скончался.