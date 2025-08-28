#АЭС в Казахстане
Мир

Япония извинилась за гибель заключенного, которому не дали лечиться от рака

Гроб, цветы, прощание, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 23:21 Фото: pexels
Японская полиция и прокуратура принесли извинения на могиле Сидзуо Айсимы, несправедливо обвиненного мужчины, который умер от рака без надлежащего лечения из-за длительного содержания под стражей, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, Сидзуо Айшиме был одним из трех руководителей машиностроительной компании Ohkawara Kakohki, базирующейся в Иокогаме, недалеко от Токио, которые были неправомерно арестованы и обвинены в 2020 году в несанкционированном экспорте чувствительного промышленного оборудования.

У Айшимы, отвечавшего за проектирование и разработку, во время содержания под стражей диагностировали рак желудка. Его адвокат восемь раз подавал ходатайства об освобождении под залог в надежде обеспечить Айшиме надлежащую медицинскую помощь, но все они были отклонены.

Айшиму наконец отправили в больницу, но лечить было уже поздно. Он умер в феврале 2021 года в возрасте 72 лет, за пять месяцев до того, как прокуратура сняла обвинения с него и двух других руководителей компании.

Хироси Итикава, заместитель главного прокурора Токийской окружной прокуратуры, также помолился на могиле Айсимы. Он признал, что несправедливое отклонение его ходатайства об освобождении под залог лишило его возможности получить медицинскую помощь.

"Я принимаю ваши извинения, но никогда не смогу вас простить", – сказала жена Айшимы официальным лицам у могилы.

Она добавила, что Айшима признался ей, что не понимает, почему с ним так несправедливо обошлись.

Ранее сообщалось о том, что кортеж президента Аргентины забросали камнями во время предвыборной кампании.

Аксинья Титова
