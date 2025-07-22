Власти афганской провинции запретили продажу кукол

Власти Кандагара, крупнейшего города на юге Афганистана, запретили продажу детских кукол, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Afghanistan International, причиной запрета могла стать убежденность талибов в том, что куклы похожи на идолов, поклонение которым является грехом в исламе.

"Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока при талибах объявило продажу ряда игрушек, включая кукол, харамом", – говорится в информации.

Власти города предписали немедленно убрать запрещенные товары с полок.

В Кандагаре находится резиденция верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады. Город до недавнего времени был вторым по численности населения городом Афганистана.

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