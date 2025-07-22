#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
531.96
622.45
6.79
Мир

Власти афганской провинции запретили продажу кукол

Куклы, мягкие игрушки, товары для детей, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 03:59 Фото: pexels
Власти Кандагара, крупнейшего города на юге Афганистана, запретили продажу детских кукол, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Afghanistan International, причиной запрета могла стать убежденность талибов в том, что куклы похожи на идолов, поклонение которым является грехом в исламе.

"Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока при талибах объявило продажу ряда игрушек, включая кукол, харамом", – говорится в информации.

Власти города предписали немедленно убрать запрещенные товары с полок.

В Кандагаре находится резиденция верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады. Город до недавнего времени был вторым по численности населения городом Афганистана.

Ранее стало известно, что в Афганистане арестовали женщин за неправильное ношение хиджаба.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Спутники засняли большое количество военной техники в районе Пекина
Мир
03:30, 23 июля 2025
Спутники засняли большое количество военной техники в районе Пекина
Тело погибшего американского летчика нашли спустя 57 лет
Мир
02:30, 23 июля 2025
Тело погибшего американского летчика нашли спустя 57 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: