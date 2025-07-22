Власти афганской провинции запретили продажу кукол
Фото: pexels
Власти Кандагара, крупнейшего города на юге Афганистана, запретили продажу детских кукол, сообщает Zakon.kz.
По данным портала Afghanistan International, причиной запрета могла стать убежденность талибов в том, что куклы похожи на идолов, поклонение которым является грехом в исламе.
"Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока при талибах объявило продажу ряда игрушек, включая кукол, харамом", – говорится в информации.
Власти города предписали немедленно убрать запрещенные товары с полок.
В Кандагаре находится резиденция верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады. Город до недавнего времени был вторым по численности населения городом Афганистана.
Ранее стало известно, что в Афганистане арестовали женщин за неправильное ношение хиджаба.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript