На Кубе произошло второе общенациональное отключение электроэнергии
По информации CNN, в 6:15 утра на Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Об этом говорится в сообщении на официальном канале Telegram Союза электроэнергетики Кубы.
Сейчас подача электроэнергии восстановлена лишь на небольших участках острова, хотя точных данных о том, сколько домов снова подключено к электросети, нет.
Некоторые кубинцы жаловались в социальных сетях, что электричество к ним ненадолго вернулось, а затем снова отключилось. Отключение электроэнергии последовало за отключением электросети Кубы после того, как вышла из строя одна из крупнейших электростанций острова.
Кубинские власти объяснили это стечением ряда событий: от ужесточения экономических санкций США до сбоев, вызванных недавними ураганами, и плачевным состоянием инфраструктуры острова.
Ранее Илон Маск тоже пожаловался на власти США.