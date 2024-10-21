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На Кубе произошло второе общенациональное отключение электроэнергии

На Кубе произошло второе общенациональное отключение электроэнергии на фоне энергетического кризиса, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 04:40 Фото: Адальберто Роке/AFP/Getty Images
19 октября утром на Кубе произошло второе общенациональное отключение электроэнергии, произошедшее на фоне энергетического кризиса, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в 6:15 утра на Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Об этом говорится в сообщении на официальном канале Telegram Союза электроэнергетики Кубы.

Сейчас подача электроэнергии восстановлена лишь на небольших участках острова, хотя точных данных о том, сколько домов снова подключено к электросети, нет.

Некоторые кубинцы жаловались в социальных сетях, что электричество к ним ненадолго вернулось, а затем снова отключилось. Отключение электроэнергии последовало за отключением электросети Кубы после того, как вышла из строя одна из крупнейших электростанций острова.

Кубинские власти объяснили это стечением ряда событий: от ужесточения экономических санкций США до сбоев, вызванных недавними ураганами, и плачевным состоянием инфраструктуры острова.

Ранее Илон Маск тоже пожаловался на власти США.

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