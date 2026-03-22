Мир

Второй блэкаут: более 10 млн человек остались без света на Кубе

лампочка, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 12:04 Фото: pixabay
На Кубе вечером 21 марта 2026 года вновь произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило министерство энергетики страны, без света остались более 10 миллионов человек, пишет CNN.

"Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы восстановления уже начинают реализовываться", — говорится в сообщении Минэнерго Кубы в соцсети X.

Энергетический кризис на Кубе обострился после того, как США в начале года начали блокировать поставки топлива из Венесуэлы. На этом фоне президент США Дональд Трамп в последние недели неоднократно высказывался о Кубе и предрекал скорый крах ее коммунистического правительства.

17 марта он заявил в Белом доме, что США могут "захватить Кубу в какой-либо форме", добавив, что может "освободить ее или забрать". На вопрос, предполагает ли это применение силы, Трамп отвечать не стал.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель накануне заявил, что власти допускают возможность "нападения на Кубу" и готовятся к такому сценарию. Ранее он также подтверждал, что Гавана ведет переговоры с Вашингтоном о прекращении топливного эмбарго, но не намерена обсуждать свою политическую систему.

Куба находится под жестким экономическим давлением США с 1959 года, после прихода к власти революционеров во главе с Фиделем Кастро. Сейчас страна переживает один из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Нехватка топлива из Венесуэлы и Мексики ударила по туризму, больницам, школам и сельскому хозяйству.

Предыдущий блэкаут на Кубе произошел 17 марта: полностью отключилась Национальная электроэнергетическая система, оставив страну без света.

