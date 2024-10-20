Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Илон Маск пожаловался на власти США

Илон Маск, SpaceX, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 09:19 Фото: X/SpaceX
Американский предприниматель Илон Маск пожаловался на власти США и заявил, что они заставили SpaceX изучить вероятность падения ракеты на акул и китов, сообщает Zakon.kz.

Об этом Маск заявил на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер, пишет РИА "Новости".

"SpaceX пришлось проводить исследование, чтобы проверить, попадет ли Starship по акуле. И я типа: океан большой, знаете, акул много, это не является невозможным, но это крайне маловероятно", – сказал Маск.

По его словам, он получил необходимые данные, заключив, что акулы будут в порядке, но ситуация напомнила ему "комедийную сценку", а после власти захотели уточнить, как дела обстоят с китами.

"Честно говоря, если космический корабль попадет в кита, так было предначертано, потому что вероятность такая низкая. Это как "Пункт назначения: китовая версия". Это была судьба кита", – подытожил предприниматель.

Напомним, ранее Маск отказался ехать в Осло на деловой ужин с норвежскими нефтяниками, пояснив, что это будет слишком сложный и дорогой перелет для него.

При этом мать американского предпринимателя, 76-летняя канадско-южноафриканская модель Мэй Маск, приехала в Алматы, где провела ребенку "тұсау кесу" (разрезание пут) – один из важнейших обрядов у казахов, который проводится, когда малыш начинает самостоятельно ходить.

Читайте также

крокодил, Нил
В Индии бык спас хозяина от разъяренного крокодила
Похоронное бюро в Польше извинилось после того, как тело выпало из катафалка и попало на дорогу
Похоронное бюро в Польше извинилось после того, как тело выпало из катафалка на дорогу
Главный зоопарк в столице Северной Македонии закрыли после обнаружения птичьего гриппа
Главный зоопарк в столице Северной Македонии закрыли после обнаружения птичьего гриппа
Андрей Дюсупов
SpaceX Маск Илон Трамп Дональд США 2024 год Астрономия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Шоу
Гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: