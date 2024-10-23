Прибавка к зарплате ожидает учителей узбекского языка в Узбекистане

В Узбекистане учителям узбекского языка ежемесячно будет начисляться доплата к заработной плате, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 21 октября из поздравления президента страны Шавката Мирзиёева в честь Дня государственного языка.

"С 1 января 2025 года учителям узбекского языка общеобразовательных школ, имеющим национальный сертификат, будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 50% оклада", – говорится в поздравлении.

А 13 октября МВД Узбекистана заявило, что родителей детей, известных как квадроберы, будут штрафовать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.