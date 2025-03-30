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Общество

Учителям в Казахстане стали платить "по-новому"

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 04:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В 2019 году в Казахстане приняли Закон "О статусе педагога". После этого заработная плата учителей поэтапно выросла в два раза, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, с сентября 2023 года дополнительно повысились на 30% зарплаты воспитателей дошкольных организаций, а также доплату на 30-35% получили педагоги организаций технического и профессионального образования, привлеченные с производства.

После принятия Закона "О статусе педагога" размер зарплаты учителей стал зависеть от ряда факторов. Прежде всего, это уровень образования, квалификационной категории, в зависимости от которой педагоги получают доплату от 30 до 50%, стаж, объем нагрузки, а также дополнительные выплаты за условия труда, академическую степень (10 МРП), наставничество, классное руководство.

Таким образом, уже от самого педагога, от его стремления к саморазвитию зависит уровень его материального дохода.

Сельским педагогам оказывается особая поддержка, их заработная плата как минимум на 25% выше, чем у городских педагогов.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, на что чаще всего жалуются казахстанцы.

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Аксинья Титова
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