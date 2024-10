Трамп пожаловался на предполагаемого спонсора Камалы Харрис

По данным Finansial Times, он обвиняет партию во вмешательстве в американские выборы, а представители Трампа убеждены, что английские лейбористы оказывают помощь Камале Харрис

Штаб политика настаивает на проведении расследования. Поводом стало заявление члена британской партии, что почти 100 ее представителей направляются в США агитировать за демократов в ключевых колеблющихся штатах.

Между тем сегодня в Детройте за Камалу Харрис агитировал сам Эминем.

.@Eminem: I don't think anyone wants an America where people are worried about retribution of what people will do if you make your opinion known. I think Vice President Harris supports a future for this country where these freedoms and many others will be protected and upheld pic.twitter.com/tVVHO00ANn