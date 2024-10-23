Трамп пожаловался на предполагаемого спонсора Камалы Харрис
По данным Finansial Times, он обвиняет партию во вмешательстве в американские выборы, а представители Трампа убеждены, что английские лейбористы оказывают помощь Камале Харрис
Штаб политика настаивает на проведении расследования. Поводом стало заявление члена британской партии, что почти 100 ее представителей направляются в США агитировать за демократов в ключевых колеблющихся штатах.
"Лейбористы оказывают помощь Камале Харрис посредством незаконных иностранных взносов на избирательную кампанию", – уверены представители Трампа.
Между тем сегодня в Детройте за Камалу Харрис агитировал сам Эминем.
.@Eminem: I don't think anyone wants an America where people are worried about retribution of what people will do if you make your opinion known. I think Vice President Harris supports a future for this country where these freedoms and many others will be protected and upheld pic.twitter.com/tVVHO00ANn— Kamala HQ (@KamalaHQ) October 23, 2024
Несмотря на многочисленных селебрити в ее поддержку, именно президентскую кампанию Трампа называют исторической. За последний год бывший президент США породил массу культовых моментов:
- загремел в полицейский участок и оформил магшот;
- пережил покушение на жизнь;
- встретился с племянником убитого Джона Кеннеди;
- поработал в McDonald's.
"У Трампа есть еще две недели, чтобы пополнить список", – иронизируют пользователи Сети.
20 октября Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис уволена с поста вице-президента США. Такое громкое высказывание он позволил себе в Пенсильвании, в день 60-летнего юбилея Харрис.