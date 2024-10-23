Трамп пожаловался на предполагаемого спонсора Камалы Харрис

Трамп подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию США на правящую в Британии Лейбористскую партию, сообщает Zakon.kz.

По данным Finansial Times, он обвиняет партию во вмешательстве в американские выборы, а представители Трампа убеждены, что английские лейбористы оказывают помощь Камале Харрис

Штаб политика настаивает на проведении расследования. Поводом стало заявление члена британской партии, что почти 100 ее представителей направляются в США агитировать за демократов в ключевых колеблющихся штатах.

"Лейбористы оказывают помощь Камале Харрис посредством незаконных иностранных взносов на избирательную кампанию", – уверены представители Трампа.

Между тем сегодня в Детройте за Камалу Харрис агитировал сам Эминем.

.@Eminem: I don't think anyone wants an America where people are worried about retribution of what people will do if you make your opinion known. I think Vice President Harris supports a future for this country where these freedoms and many others will be protected and upheld pic.twitter.com/tVVHO00ANn — Kamala HQ (@KamalaHQ) October 23, 2024

Несмотря на многочисленных селебрити в ее поддержку, именно президентскую кампанию Трампа называют исторической. За последний год бывший президент США породил массу культовых моментов:

загремел в полицейский участок и оформил магшот;

пережил покушение на жизнь;

встретился с племянником убитого Джона Кеннеди;

поработал в McDonald's.

"У Трампа есть еще две недели, чтобы пополнить список", – иронизируют пользователи Сети.

20 октября Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис уволена с поста вице-президента США. Такое громкое высказывание он позволил себе в Пенсильвании, в день 60-летнего юбилея Харрис.