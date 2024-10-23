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Трамп пожаловался на предполагаемого спонсора Камалы Харрис

США, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 06:55 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Трамп подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию США на правящую в Британии Лейбористскую партию, сообщает Zakon.kz.

По данным Finansial Times, он обвиняет партию во вмешательстве в американские выборы, а представители Трампа убеждены, что английские лейбористы оказывают помощь Камале Харрис

Штаб политика настаивает на проведении расследования. Поводом стало заявление члена британской партии, что почти 100 ее представителей направляются в США агитировать за демократов в ключевых колеблющихся штатах.

"Лейбористы оказывают помощь Камале Харрис посредством незаконных иностранных взносов на избирательную кампанию", – уверены представители Трампа.

Между тем сегодня в Детройте за Камалу Харрис агитировал сам Эминем.

Несмотря на многочисленных селебрити в ее поддержку, именно президентскую кампанию Трампа называют исторической. За последний год бывший президент США породил массу культовых моментов:

  • загремел в полицейский участок и оформил магшот;
  • пережил покушение на жизнь;
  • встретился с племянником убитого Джона Кеннеди;
  • поработал в McDonald's.
"У Трампа есть еще две недели, чтобы пополнить список", – иронизируют пользователи Сети.

20 октября Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис уволена с поста вице-президента США. Такое громкое высказывание он позволил себе в Пенсильвании, в день 60-летнего юбилея Харрис.

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