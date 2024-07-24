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Сторонники Трампа выступили против перевода средств кампании Байдена Харрис

Сторонники Трампа выступили против перевода средств кампании Байдена Харрис, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 06:58 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, переведенными предвыборному штабу американского лидера Джо Байдена. Так посчитали в штабе Дональда Трампа и подали жалобу в Федеральную избирательную комиссию, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает CNN, Камала Харрис пытается незаконно получить 91,5 миллиона долларов из оставшихся от кампании Джо Байдена средств. По мнению представителей штаба Трампа, это "наглое присвоение денег, которое может стать... крупнейшим нарушением Закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года", – приводит телеканал текст жалобы.

Представитель Федеральной избирательной комиссии отказался от комментария, заявив, что ее политика не предполагает обсуждение правовых вопросов.

Ранее сообщалось, что на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис за несколько часов американцы собрали рекордные более 46,7 млн долларов.

Действующий президент США Джо Байден 21 июля заявил о выходе из предвыборной гонки. Вместе с тем глава Белого дома поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от демократической партии.

Позже Камала Харрис сделала первое заявление после решения Байдена. 

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