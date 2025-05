Трамп уволил мужа Камалы Харрис

Эмхофф, еврей по происхождению и критик антисемитизма, подтвердил это в Х. Он был назначен в совет в январе этого года экс-президентом Джо Байденом за три дня до окончания его срока. Обычно получившие места в совете занимают их пять лет.

Эмхофф пообещал продолжить борьбу против антисемитизма и ненависти.

Read my statement on my removal from the United States Holocaust Memorial Council. pic.twitter.com/S6ErnGAKdU