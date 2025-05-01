Трамп уволил мужа Камалы Харрис
Эмхофф, еврей по происхождению и критик антисемитизма, подтвердил это в Х. Он был назначен в совет в январе этого года экс-президентом Джо Байденом за три дня до окончания его срока. Обычно получившие места в совете занимают их пять лет.
"Позвольте мне быть предельно ясным: память о холокосте и просвещение на эту тему никогда не должны политизироваться. Превращать одно из самых чудовищных злодеяний в истории в инструмент разобщения – опасно, и это оскверняет память шести миллионов евреев, убитых нацистами, в честь которых и был создан этот музей", – отметил он.
Эмхофф пообещал продолжить борьбу против антисемитизма и ненависти.
Read my statement on my removal from the United States Holocaust Memorial Council. pic.twitter.com/S6ErnGAKdU— Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) April 29, 2025
60-летний Эмхофф, юрист по профессии, женат на Харрис с 2014 года. Они поженились в здании суда в Санта-Барбаре, Калифорния. Церемонию провела сестра Камалы Харрис Майя. Общих детей у пары нет.
Пока Харрис находилась в статусе вице-президента, Эмхофф был первым в истории США "вторым джентльменом". Это аналогия со "второй леди", женой вице-президента. Также он стал первым евреем – супругом руководителя Соединенных Штатов.
По случаю 100 дней своего президентства Дональд Трамп дал интервью журналу Time.