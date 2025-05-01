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Мир

Трамп уволил мужа Камалы Харрис

Муж Камалы Харрис остался без работы, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 08:40 Фото: Instagram/douglasemhoff
Президент США Дональд Трамп исключил Дугласа Эмхоффа, супруга бывшего вице-президента страны и своей соперницы на президентских выборах Камалы Харрис, из совета при Мемориальном музее холокоста в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

Эмхофф, еврей по происхождению и критик антисемитизма, подтвердил это в Х. Он был назначен в совет в январе этого года экс-президентом Джо Байденом за три дня до окончания его срока. Обычно получившие места в совете занимают их пять лет.

"Позвольте мне быть предельно ясным: память о холокосте и просвещение на эту тему никогда не должны политизироваться. Превращать одно из самых чудовищных злодеяний в истории в инструмент разобщения – опасно, и это оскверняет память шести миллионов евреев, убитых нацистами, в честь которых и был создан этот музей", – отметил он.

Эмхофф пообещал продолжить борьбу против антисемитизма и ненависти.

60-летний Эмхофф, юрист по профессии, женат на Харрис с 2014 года. Они поженились в здании суда в Санта-Барбаре, Калифорния. Церемонию провела сестра Камалы Харрис Майя. Общих детей у пары нет.

Пока Харрис находилась в статусе вице-президента, Эмхофф был первым в истории США "вторым джентльменом". Это аналогия со "второй леди", женой вице-президента. Также он стал первым евреем – супругом руководителя Соединенных Штатов.

По случаю 100 дней своего президентства Дональд Трамп дал интервью журналу Time.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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