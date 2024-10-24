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Ученики чилийской средней школы пострадали от удара коктейлем Молотова

Ученики чилийской средней школы пострадали от удара коктейлем Молотова, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 08:20 Фото: pixabay
Самодельная зажигательная бомба взорвалась в государственной средней школе в Чили. В результате пожара, который вызвал взрыв, пострадали не менее 35 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 23 октября в чилийской государственной средней школе взорвалась самодельная зажигательная бомба, что привело к пожару, в результате которого пострадали по меньшей мере 34 ученика и один учитель. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Группа учеников в возрасте от 15 до 18 лет в школе в центре Сантьяго, столицы, готовила коктейли Молотова в туалете, чтобы бросить их в толпу.

По словам подполковника полиции Фернандо Альборнос, неясно, что стало мотивом их действий.

11 учеников престижной национальной школы-интерната Баррос Арана госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами, поразившими их дыхательную систему.

По словам властей, у других пострадавших учеников более легкие ожоги.

Ранее сообщалось, что теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре.

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