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Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 20:25 Фото: polisia.kz
На авиационном заводе турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре 23 октября произошел теракт, сообщает Zakon.kz.

Haber7, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что здание было атаковано террористом-смертником. Телеканалы опубликовали кадры с места взрыва, на которых видны значительные разрушения в одноэтажном здании. Sabah также показал видео с предполагаемым террористом, который с оружием в руках пробегает мимо турникетов.

По предварительным данным, жертвами нападения стали три человека, 14 получили ранения. Министр МВД Али Йерликая выразил соболезнования семьям погибших и осудил нападение, пообещав продолжать борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что экскурсионный автобус перевернулся в Турции. 

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