Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре

На авиационном заводе турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре 23 октября произошел теракт, сообщает Zakon.kz.

Haber7, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что здание было атаковано террористом-смертником. Телеканалы опубликовали кадры с места взрыва, на которых видны значительные разрушения в одноэтажном здании. Sabah также показал видео с предполагаемым террористом, который с оружием в руках пробегает мимо турникетов.

Ülkenin başkentinde Uzay Sanayii A.Ş. 'de yapılan eyleme, çıkan görüntüye bakın.



Alın size çözüm süreci, alın size Abdullah Öcalan.#tusaş #patlama #Ankara pic.twitter.com/I1MQkhvdBp — Türkçüler Medya (@Turkculermedia) October 23, 2024

По предварительным данным, жертвами нападения стали три человека, 14 получили ранения. Министр МВД Али Йерликая выразил соболезнования семьям погибших и осудил нападение, пообещав продолжать борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что экскурсионный автобус перевернулся в Турции.

