Крупный пожар вспыхнул на военном складе США в Южной Корее

По информации агентства Yonhap, на этом складе обычно хранилось оборудование, которое транспортируется через порт Пусана. К тушению привлекли более 160 пожарных и 51 единицу техники. О пострадавших не сообщалось.

Возгорание началось около 18:30 по местному времени (14:30 по времени Астаны).

По словам американских военных, склад был пуст на момент начала пожара, поскольку в нем шел ремонт.

A major fire broke out at a US military warehouse in #Busan, #South Korea.



There are casualties and heavy losses.



_ South Korean media pic.twitter.com/2c8Ry4JLfE