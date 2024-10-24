Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупный пожар вспыхнул на военном складе США в Южной Корее

пожар в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 00:08 Фото: скриншот видео
Крупный пожар вспыхнул на складе американского военного контингента в Пусане, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Yonhap, на этом складе обычно хранилось оборудование, которое транспортируется через порт Пусана. К тушению привлекли более 160 пожарных и 51 единицу техники. О пострадавших не сообщалось.

Возгорание началось около 18:30 по местному времени (14:30 по времени Астаны).

По словам американских военных, склад был пуст на момент начала пожара, поскольку в нем шел ремонт.

Ранее сообщалось, что одноэтажное здание загорелось возле ТРЦ "ADK" в Алматы.

Читайте также

певица
Селин Дион рассказала, как вести себя в случае выявления страшного диагноза
Палестина планирует участвовать в работе БРИКС
Палестина планирует участвовать в работе БРИКС
президент РФ
Список государств-партнеров согласовали страны БРИКС
Елена Беляева
США Южная Корея Пожар 2024 год Ремонт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Василиса Володина, гороскоп на ноябрь 2024
Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым придется туго в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: