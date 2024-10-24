Крупный пожар вспыхнул на военном складе США в Южной Корее
Фото: скриншот видео
Крупный пожар вспыхнул на складе американского военного контингента в Пусане, сообщает Zakon.kz.
По информации агентства Yonhap, на этом складе обычно хранилось оборудование, которое транспортируется через порт Пусана. К тушению привлекли более 160 пожарных и 51 единицу техники. О пострадавших не сообщалось.
Возгорание началось около 18:30 по местному времени (14:30 по времени Астаны).
По словам американских военных, склад был пуст на момент начала пожара, поскольку в нем шел ремонт.
A major fire broke out at a US military warehouse in #Busan, #South Korea.— Al Radwan🇵🇸🇱🇧 (@AlRadwan1234) October 24, 2024
There are casualties and heavy losses.
_ South Korean media pic.twitter.com/2c8Ry4JLfE
Ранее сообщалось, что одноэтажное здание загорелось возле ТРЦ "ADK" в Алматы.
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