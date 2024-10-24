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Оксана Самойлова поделилась забавными семейными роликами

Оксана Самойлова вместе с Джиганом, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 01:56 Фото: Instagram/samoylovaoxana
36-летняя популярная бизнесвумен Оксана Самойлова сняла дочерей во время лазания по дереву. Роликами она поделилась в stories Instagram, сообщает Zakon.kz.

Во время прогулки по территории вокруг загородного дома девочки решили повисеть вверх ногами, что развеселило блогершу.

"Это зарисовка – счастливые дети", – подписала пост модель.

Помогать дочерям слазить с дерева она не стала, но предложила им помогать друг другу.

дети Самойловой и Жигана, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 01:56

Фото: скриншот видео

Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей – Ариелу, Лею и Майю. В марте рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

Ранее ролик Оксаны Самойловой с молодым блогером всполошил сеть.

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