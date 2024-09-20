Ролик Оксаны Самойловой с молодым блогером всполошил сеть
До размещения красочного контента Самойлова раскрыла некоторые детали. По ее словам, работа над материалом заняла много времени: ролик снимали с шести утра до двух ночи.
Само видео размещено на странице в Instagram 19 сентября 2024 года с лаконичной подписью: "100 переходов".
Многие подписчики интересуются судьбой и состоянием монтажера, проделавшего кропотливую работу.
Но большинство пользователей Сети остались недовольны образами жены популярного рэпера Джигана.
- У Оксаны лицо без эмоций, очень скучно ее смотреть. У Дины хоть как-то эмоции: гнев, злость, строгость можно прочитать.
- Мне кажется, что Оксана в этом видео в проигрышном варианте.
- Оксана на фоне Дины прям взрослая 45-летняя женщина.
- Ничто так не выдает возраст женщины, как молодая девушка на ее фоне.
- Хоть тут видно реальный возраст Оксаны.
- Или свет так падает, но Оксана уже тетя бальзаковского возраста.
- Лучше оригинала уже не будет. Я даже досматривать не стала.
- Без Оксаны было бы лучше.
- Все! Самойлова уже тетя, – пишут подписчики после просмотра.
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