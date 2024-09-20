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Ролик Оксаны Самойловой с молодым блогером всполошил сеть

Ролик Оксаны Самойловой с молодым блогером всполошил сеть, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 11:57 Фото: Instagram/samoylovaoxana
36-летняя популярная бизнесвумен Оксана Самойлова и 25-летняя видеоблогер Дина Саева совместно сняли красочный ролик. На кадрах интернет-знаменитости успели сменить сотню образов. Примечательно, что старания многодетной матери не особо впечатлили аудиторию, сообщает Zakon.kz.

До размещения красочного контента Самойлова раскрыла некоторые детали. По ее словам, работа над материалом заняла много времени: ролик снимали с шести утра до двух ночи.

Само видео размещено на странице в Instagram 19 сентября 2024 года с лаконичной подписью: "100 переходов".

Многие подписчики интересуются судьбой и состоянием монтажера, проделавшего кропотливую работу.

Но большинство пользователей Сети остались недовольны образами жены популярного рэпера Джигана.

  • У Оксаны лицо без эмоций, очень скучно ее смотреть. У Дины хоть как-то эмоции: гнев, злость, строгость можно прочитать.
  • Мне кажется, что Оксана в этом видео в проигрышном варианте.
  • Оксана на фоне Дины прям взрослая 45-летняя женщина.
  • Ничто так не выдает возраст женщины, как молодая девушка на ее фоне.
  • Хоть тут видно реальный возраст Оксаны.
  • Или свет так падает, но Оксана уже тетя бальзаковского возраста.
  • Лучше оригинала уже не будет. Я даже досматривать не стала.
  • Без Оксаны было бы лучше.
  • Все! Самойлова уже тетя, – пишут подписчики после просмотра.

Ранее сообщалось, что житель Пуэрто-Рико по имени Джулио Жан Пьер первым в социальных сетях стал выкладывать пародии на обложки популярных глянцевых журналов и брендов. Его видео набирают немыслимое число просмотров. Строители из крупнейшего города Якутии решили повторить успех знаменитости. Как они это сделали, можно посмотреть по этой ссылке.

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