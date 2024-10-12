Актриса рассказала правду о романе с Бараком Обамой

Американская актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с 44-м президентом США Бараком Обамой, сообщает Zakon.kz.

Ее цитирует Page Six.

В ходе шоу ведущий Джимми Киммел вручил артистке копию августовского номера журнала InTouch с фотографией Энистон и экс-лидера США и заголовком "Правда о Джен и Бараке".

"Это абсолютная неправда", – сказала актриса, добавив, что встречалась с Обамой только один раз и знает его жену Мишель больше.

Она также опровергла слухи о том, что установила у себя дома "фильтр для воды, замедляющий старение, стоимостью четыре тысячи долларов" для своих собак и что у нее "черный пояс по джиу-джитсу".

В апреле 2024 года Дженнифер Энистон заявила о планах выпустить мемуары, в которых она расскажет о браке с Брэдом Питтом до его женитьбы на Анджелине Джоли.