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Немецкая полиция арестовала пиццерию, которая готовила пиццу с кокаином

Немецкая полиция арестовала наркогруппировку, которая доставляла пиццу с кокаином, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 05:59 Фото: pixabay
Немецкая полиция арестовала пиццерию в западном городе Дюссельдорф, где посетители регулярно заказывали блюдо под номером 40, где в качестве гарнира содержался кокаин, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, это была одна из самых продаваемых пицц. Об этом заявил журналистам в Дюссельдорфе криминальный авторитет Михаэль Граф фон Мольтке.

Он сказал, что когда сотрудники отдела по борьбе с наркотиками начали следить за рестораном, они поняли, почему пицца номер 40 была так популярна.

Когда полиция позвонила в квартиру управляющего пиццерией, 36-летний мужчина якобы выбросил из окна пакет с наркотиками, который "упал прямо в руки полицейских". Там находилось 1,6 кг кокаина, 400 граммов каннабиса и 268 тыс. евро (141 млн 107 тыс. 360 тенге) наличными.

Ранее сообщалось, что мошенник похитил 22 тонны элитного сыра у предприятия в Лондоне.

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