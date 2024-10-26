Немецкая полиция арестовала пиццерию, которая готовила пиццу с кокаином

Немецкая полиция арестовала пиццерию в западном городе Дюссельдорф, где посетители регулярно заказывали блюдо под номером 40, где в качестве гарнира содержался кокаин, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, это была одна из самых продаваемых пицц. Об этом заявил журналистам в Дюссельдорфе криминальный авторитет Михаэль Граф фон Мольтке.

Он сказал, что когда сотрудники отдела по борьбе с наркотиками начали следить за рестораном, они поняли, почему пицца номер 40 была так популярна.

Когда полиция позвонила в квартиру управляющего пиццерией, 36-летний мужчина якобы выбросил из окна пакет с наркотиками, который "упал прямо в руки полицейских". Там находилось 1,6 кг кокаина, 400 граммов каннабиса и 268 тыс. евро (141 млн 107 тыс. 360 тенге) наличными.

Ранее сообщалось, что мошенник похитил 22 тонны элитного сыра у предприятия в Лондоне.

