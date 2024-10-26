Мошенник похитил 22 тонны элитного сыра у предприятия в Лондоне

Более 22 тонн элитного сыра "Чеддер" было украдено у лондонского предприятия в результате "изощренного мошенничества", сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, руководство британской компании Neal's Yard Dairy заявило, что компания потеряла сыр "Чеддер" в тканевой упаковке стоимостью более 300 тыс. фунтов стерлингов (189 млн 640 тыс. 110 тенге) после того, как ее обманул мошенник-покупатель, выдававший себя за законного оптового дистрибьютора крупного французского ритейлера.

Компания утверждает, что кража нанесла "значительный финансовый удар". При этом компания заявила, что выполнила свои обязательства перед мелкими поставщиками и уже полностью выплатила заработную плату трем производителям сыра. Были украдены три вида сыров домашнего производства: Hafod Welsh Organic Cheddar, Westcombe Cheddar и Pitchfork Cheddar.

Эти сыры завоевали множество наград и являются одними из самых востребованных ремесленных сыров в Великобритании.

Ранее появилась информация, что кишечная палочка в продуктах знаменитого бренда унесла жизни людей в США.

