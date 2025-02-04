Из‑за туристов, желающих увидеть снег в Японии, усилили охрану
Повышенное внимание к иностранцам возникло после гибели женщины из Гонконга на окраине города Отару, пишет CNN. 24 января 61-летнюю туристку сбил поезд, пока она делала фотографии на железнодорожных путях. Оттуда открывается вид на побережье, вдоль которого двигаются поезда.
После этой трагедии местные власти выставили на улицах три отряда охранников. Им поручили вывесить баннеры и раздавать листовки с предупреждением о неподобающем поведении туристов. Например, запрещено мусорить и загромождать дороги, а за нарушение грозит штраф. В часы пик местная полиция усиливает патрулирование.
В основном это коснулось одного района Отару – Фунамидзака. Именно он получил известность после фильма "Любовное письмо" Сюндзи Ивая. Туристов привлекают улицы с деревянными домами, которые зимой обсыпает снегом. Фунамидзака расположен на высоком склоне, с краю которого открывается панорамный вид на Японское море.
Не так давно одной из путешественниц в 60 лет стала китаянка Су Минь. Она бросила мужа и купила фургон, но развод ей обошелся в 22 тыс. долларов.