Парламентские выборы в Узбекистане: информация о явке избирателей

27 октября в Узбекистане прошли выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов. Их признали состоявшимися еще днем, сообщает Zakon.kz.

На выборах депутатов в Узбекистане на 17:00 проголосовали 71,52% избирателей, или 14 264 994 из более 19,944 млн человек. Самая низкая явка была в Ташкенте – 62,39%. Голосование завершилось в 20:00. Итоговые результаты выборов будут объявлены в течение 10 дней.

Как пишет Газета.uz, явка по регионам была следующей:

Каракалпакстан – 70,95%;

Андижанская область – 75,16%;

Бухарская – 71,29%;

Джизакская – 72,76%;

Навоийская – 70,93%;

Наманганская – 74,98%;

Самаркандская – 73,98%;

Сырдарьинская – 70,89%;

Сурхандарьинская – 73,08%;

Ташкентская – 66,03%;

Ферганская – 75,71%;

Хорезмская – 67,24%;

Кашкадарьинская – 73,45%;

Ташкент – 62,39%.

Сегодня, 28 октября, в Центральной избирательной комиссии Узбекистана запланировано несколько брифингов, на которых будут оглашать актуальную информацию по выборам.

В 2024 году парламентские выборы в Узбекистане впервые в истории прошли по смешанной системе, сочетающей мажоритарную и пропорциональную системы. В выборах участвовали пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат".