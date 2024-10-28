Парламентские выборы в Узбекистане: информация о явке избирателей
На выборах депутатов в Узбекистане на 17:00 проголосовали 71,52% избирателей, или 14 264 994 из более 19,944 млн человек. Самая низкая явка была в Ташкенте – 62,39%. Голосование завершилось в 20:00. Итоговые результаты выборов будут объявлены в течение 10 дней.
Как пишет Газета.uz, явка по регионам была следующей:
- Каракалпакстан – 70,95%;
- Андижанская область – 75,16%;
- Бухарская – 71,29%;
- Джизакская – 72,76%;
- Навоийская – 70,93%;
- Наманганская – 74,98%;
- Самаркандская – 73,98%;
- Сырдарьинская – 70,89%;
- Сурхандарьинская – 73,08%;
- Ташкентская – 66,03%;
- Ферганская – 75,71%;
- Хорезмская – 67,24%;
- Кашкадарьинская – 73,45%;
- Ташкент – 62,39%.
Сегодня, 28 октября, в Центральной избирательной комиссии Узбекистана запланировано несколько брифингов, на которых будут оглашать актуальную информацию по выборам.
В 2024 году парламентские выборы в Узбекистане впервые в истории прошли по смешанной системе, сочетающей мажоритарную и пропорциональную системы. В выборах участвовали пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат".