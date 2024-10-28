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Парламентские выборы в Узбекистане: информация о явке избирателей

Выборы в Узбекистане, явка, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 09:44 Фото: pexels
27 октября в Узбекистане прошли выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов. Их признали состоявшимися еще днем, сообщает Zakon.kz.

На выборах депутатов в Узбекистане на 17:00 проголосовали 71,52% избирателей, или 14 264 994 из более 19,944 млн человек. Самая низкая явка была в Ташкенте – 62,39%. Голосование завершилось в 20:00. Итоговые результаты выборов будут объявлены в течение 10 дней.

Как пишет Газета.uz, явка по регионам была следующей:

  • Каракалпакстан – 70,95%;
  • Андижанская область – 75,16%;
  • Бухарская – 71,29%;
  • Джизакская – 72,76%;
  • Навоийская – 70,93%;
  • Наманганская – 74,98%;
  • Самаркандская – 73,98%;
  • Сырдарьинская – 70,89%;
  • Сурхандарьинская – 73,08%;
  • Ташкентская – 66,03%;
  • Ферганская – 75,71%;
  • Хорезмская – 67,24%;
  • Кашкадарьинская – 73,45%;
  • Ташкент – 62,39%.

Сегодня, 28 октября, в Центральной избирательной комиссии Узбекистана запланировано несколько брифингов, на которых будут оглашать актуальную информацию по выборам.

В 2024 году парламентские выборы в Узбекистане впервые в истории прошли по смешанной системе, сочетающей мажоритарную и пропорциональную системы. В выборах участвовали пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат".

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