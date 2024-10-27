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В Ирландии мужчина получил пожизненное за насилие над 70 несовершеннолетними в соцсетях

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 03:20 Фото: freepik
В Северной Ирландии мужчину приговорили к пожизненному заключению за преступления, в которых он использовал соцсети для шантажа и сексуального насилия в отношении по меньшей мере 70 несовершеннолетних в нескольких странах, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 26-летний Александр Маккартни, получил срок за сексуальные преступления против детей, шантаж и непредумышленное убийство 12-летней девочки, которая покончила с собой в Соединенных Штатах в 2018 году после того, как ее "обманули" с помощью кэтфишинга.

Кэтфишинг – это когда человек использует ложную информацию и изображения для создания поддельной личности в интернете с целью обмануть или запугать другого человека.

По данным властей, Маккартни выдавал себя за молодую девушку, знакомился с жертвами в социальных сетях и манипулировал ими, заставляя их присылать ему свои обнаженные фотографии.

Затем жертвам угрожали, заставляя "отправлять ему непристойные изображения и видеозаписи самих себя, заставляя их совершать развратные и иногда опасные сексуальные действия.

Жертвами Маккартни стали около 3500 девочек из Северной Ирландии, Ирландии, Великобритании, США и Новой Зеландии в возрасте от 10 лет.

В общей сложности Маккартни признал себя виновным по 185 обвинениям, в которых фигурируют 70 жертв. Маккартни должен отсидеть в тюрьме не менее 20 лет, прежде чем его можно будет рассматривать на условно-досрочное освобождение.

Ранее жительница Великобритании хотела прыгнуть под поезд, но вместо этого нашла любовь всей жизни и вышла замуж.

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