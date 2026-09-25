Пенсионер давал несовершеннолетним снотворное и насиловал их

Во Франции уголовный суд приговорил пенсионера к 14 годам тюремного заключения за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Parisien, 74-летний Джеки Гийоме был признан виновным в изнасилованиях и сексуальных посягательствах в отношении трех девушек, которые на момент предполагаемых преступлений были несовершеннолетними.

В 2012 году полиция разыскивала пропавшего подростка. Ее нашли на бельгийской границе вместе с Гийоме. Девушка сообщила об изнасиловании и сексуальных посягательствах, которые, по ее словам, начались еще в 2009 году. Однако расследование тогда не получило продолжения.

В 2023 году о подобных фактах сообщила еще одна потерпевшая. Ее заявление вновь привлекло внимание к первому делу, после чего правоохранительные органы начали искать других возможных потерпевших. Пока установлено три жертвы, которым он давал снотворные и психотропные вещества для последующего насилия.

Ранее во Франции нашли тело известной модели в машине ее бывшего возлюбленного. 29-летний водитель машины, гражданин Франции по имени Матье, не смог объяснить происхождение трупа и был задержан на месте.