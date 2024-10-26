Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Англичанка хотела прыгнуть под поезд и внезапно нашла себе мужа

свадьба, любовь, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 15:52 Фото: pixabay
Жительница Великобритании хотела прыгнуть под поезд, но вместо этого нашла любовь всей жизни и вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Трогательную историю рассказали журналисты Daily Mirror:

"Шарлотта Лам с юности страдала от депрессии, вызванной нездоровыми отношениями в подростковом возрасте. Ей также диагностировали тревожное расстройство и пограничное расстройство личности. В 2019 году она ехала на поезде в больницу, где работала медсестрой. Лэм вышла на нужной платформе и почувствовала внезапное импульсивное желание прыгнуть под поезд. Она бросилась на пути, но кто-то вовремя забил тревогу и следующий прибывающий поезд остановился далеко от нее".

Неожиданно из кабины вышел машинист, подошел к ней и начал диалог. Спустя полчаса Лэм почувствовала себя лучше и ее передали полиции и медикам. Придя в себя, она решила отблагодарить незнакомца, который спас ей жизнь. При помощи сотрудников станции и социальных сетей Лэм отыскала того самого машиниста – его звали Дейв. Они начали общаться, влюбились друг в друга и поженились.

Сейчас они ждут первенца. По словам Лэм, она по-прежнему испытывает трудности с ментальным здоровьем, однако Дейв помогает ей справляться с тяжелыми периодами, а его любовь придает ей силы верить в будущее.

Ранее сообщалось, что жительница Англии дважды родила одно и того же ребенка. О том, что мальчик, скорее всего, родится с расщеплением позвоночника, 23-летняя мать узнала на ранних сроках беременности. Чтобы процесс не прогрессировал, на шестом месяце британке сделали операцию. Медики достали ребенка, исправили часть дефекта и вернули обратно в утробу матери.

Читайте также

Кайл, Канада
В канадском городе не могут выбрать мэра: никто не хочет им быть
Андрей Дюсупов
Интересное 2024 год Психотерапия Англия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: