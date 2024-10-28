Англичанка получила шрам после неудачной косметической процедуры

Женщина из Линкольншира (Англия) получила шрамы на лице после обычной косметической процедуры, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, финансовый работник из Англии прошла лечение кожи в июле, чтобы улучшить цвет лица, потратив на процедуру около 100 долларов (48 745 тенге).

Фото: hindustantimes

В итоге Мелия Нильсен осталась с ожогами второй степени. Она уже сделала один сеанс микронидлинга, прежде чем пойти на другой. Но все пошло не так, поскольку специалист несколько раз прошелся по одному и тому же месту. Вспоминая лечение, она сказала, что на этом месте у нее пошла кровь.

Врачи подтвердили, что это был химический ожог. Вред ее здоровью в данный момент оценивается. Идет следствие.



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