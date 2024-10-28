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Англичанка получила шрам после неудачной косметической процедуры

Англичанка получила шрам после неудачной косметической процедуры, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 06:20 Фото: pixabay
Женщина из Линкольншира (Англия) получила шрамы на лице после обычной косметической процедуры, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, финансовый работник из Англии прошла лечение кожи в июле, чтобы улучшить цвет лица, потратив на процедуру около 100 долларов (48 745 тенге).

Англичанка получила шрам после неудачной косметической процедуры, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 06:20

Фото: hindustantimes

В итоге Мелия Нильсен осталась с ожогами второй степени. Она уже сделала один сеанс микронидлинга, прежде чем пойти на другой. Но все пошло не так, поскольку специалист несколько раз прошелся по одному и тому же месту. Вспоминая лечение, она сказала, что на этом месте у нее пошла кровь.

Врачи подтвердили, что это был химический ожог. Вред ее здоровью в данный момент оценивается. Идет следствие.

Ранее россиянка провела обряд от бедности и окончательно разорилась.

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