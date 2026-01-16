#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Пугающие последствия косметической процедуры показала британка

девушка пострадала от косметической процедуры, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 20:40 Фото: TikTok/@steviethatautisticbaddie
Жительница Англии в TikTok показала последствия лазерной шлифовки лица в салоне красоты, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, она продемонстрировала сильный отек лица, из-за которого она с трудом открывает глаза. Кожа британки покрыта коркой и выделяет жидкость, однако, по ее словам, это нормальный, но тяжелый этап восстановления после агрессивного лазерного воздействия.

"Честно говоря, сейчас становится только хуже – выглядит ужасно", – призналась женщина, показывая лицо крупным планом.

По ее словам, она постоянно увлажняет кожу лица вазелином, из-за чего зрение временно ухудшилось.

Ролики девушки вызвали шквал комментариев. Британцы задались вопросом, зачем ей вообще понадобилась такая процедура. В ответ женщина заявила, что лечение было для нее необходимым и связано в первую очередь с тяжелыми рубцами от акне, а не только с эстетическими причинами.

Она также подчеркнула, что, несмотря на пугающий внешний вид, болей не испытывает и уже находится на пути к восстановлению. В данное время британка выглядит значительно лучше.

Лазерная шлифовка – это косметическая и медицинская процедура, при которой с помощью углекислотного лазера удаляются поврежденные верхние слои кожи. Метод применяется для коррекции рубцов от акне, морщин, пигментации и возрастных изменений, а также стимулирует выработку коллагена.

Ранее сообщалось, что косметолог разоблачила модные процедуры, которые не работают.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Англичанка получила шрам после неудачной косметической процедуры
06:20, 28 октября 2024
Англичанка получила шрам после неудачной косметической процедуры
Гоар Аветисян показала последствия пластики
22:06, 07 февраля 2025
Гоар Аветисян показала последствия пластики
Едва не погибла от "укола красоты": полиция заинтересовалась инцидентом в Кокшетау
22:31, 18 января 2024
Едва не погибла от "укола красоты": полиция заинтересовалась инцидентом в Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: