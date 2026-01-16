Пугающие последствия косметической процедуры показала британка

Жительница Англии в TikTok показала последствия лазерной шлифовки лица в салоне красоты, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, она продемонстрировала сильный отек лица, из-за которого она с трудом открывает глаза. Кожа британки покрыта коркой и выделяет жидкость, однако, по ее словам, это нормальный, но тяжелый этап восстановления после агрессивного лазерного воздействия.

"Честно говоря, сейчас становится только хуже – выглядит ужасно", – призналась женщина, показывая лицо крупным планом.

По ее словам, она постоянно увлажняет кожу лица вазелином, из-за чего зрение временно ухудшилось.

Ролики девушки вызвали шквал комментариев. Британцы задались вопросом, зачем ей вообще понадобилась такая процедура. В ответ женщина заявила, что лечение было для нее необходимым и связано в первую очередь с тяжелыми рубцами от акне, а не только с эстетическими причинами.

Она также подчеркнула, что, несмотря на пугающий внешний вид, болей не испытывает и уже находится на пути к восстановлению. В данное время британка выглядит значительно лучше.

Лазерная шлифовка – это косметическая и медицинская процедура, при которой с помощью углекислотного лазера удаляются поврежденные верхние слои кожи. Метод применяется для коррекции рубцов от акне, морщин, пигментации и возрастных изменений, а также стимулирует выработку коллагена.

