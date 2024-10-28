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Парламентские выборы в Узбекистане: названа партия-победитель

Выборы в Узбекистане, парламентские, партия-победитель, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 12:15 Фото: ЦИК Узбекистана
28 октября стали известны предварительные итоги выборов депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, Движение предпринимателей и деловых людей – правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) получила больше всего мест в новом составе Законодательной палаты Олий Мажлиса, за них проголосовали 5 194 041 человек, или 34,75%, пишет Газета.uz

Демократическая партия "Миллий тикланиш" получила 14 мест (2 812 493, 18,82%), Народно-демократическая партия – 13 мест (2 558 016, 17,11%), Социал-демократическая партия "Адолат" – 12 мест (2 420 857, 16,2%) и Экологическая партия – 10 мест (1960764, 13,12%).

По одномандатным округам от УзЛиДеП в нижнюю палату парламента прошли 38 депутатов, от "Миллий тикланиш" – 15, "Адолат" – девять, НДПУ – семь и от Экопартии – шесть.

Таким образом, из 150 депутатских мест УзЛиДеП завоевала 64, или 42,7%, "Миллий тикланиш" – 29 (19,3%), "Адолат" – 21 (14%), НДПУ – 20 (13%) и Экопартия – 16 (10,7%).

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовало 74,72% зарегистрированных избирателей, или 15 027 527 (досрочно – 1 015 948) из более 19,944 млн. За рубежом проголосовало в общей сложности 140 388 человек (досрочно – 132 667).

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