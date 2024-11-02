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Экс-президент Боливии объявил голодовку, а его сторонники продолжают протесты

Боливия, флаг Боливии, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 13:41 Фото: pixabay
Боливийская полиция при поддержке военных разблокировала часть дорог, которые перекрывали сторонники экс-президента Эво Моралеса, а сам он продолжает голодовку, сообщает Zakon.kz.

Об открытии дорог заявил действующий глава государства Луис Арсе.

"Мы сделали первый шаг – разблокировали путь из [департамента] Кочабамба на запад нашей страны. Теперь мы продолжим освобождать этот департамент от захватчиков", – написал он в сети X.

Глава государства также выразил солидарность с "ранеными полицейскими, взятыми в заложники военными, их родственниками и журналистами, которые подверглись нападениям".

"Наше правительство всегда делало ставку на диалог, но никакой диалог невозможен, пока продолжается удушение экономики и нарушается право на доступ к продуктам питания, топливу и лекарствам", – заявил Арсе.

Напомним, в пятницу Моралес, критикующий политику администрации Арсе, объявил голодовку до тех пор, пока правительство не пойдет на переговоры, но в то же время попросил своих сторонников приостановить перекрытие дорог, которое продолжается уже 19 дней.

30 октября 2024 года Арсе сообщил, что ущерб от действий протестующих превысил 1,7 млрд долларов, в столкновениях пострадали более 60 полицейских.

1 ноября 2024 года ситуация обострилась после того, как полиция при поддержке военных начала операцию по расчистке дорог в Кочабамбе. В ходе столкновений сторонники Моралеса использовали против полицейских динамитные шашки, были захвачены три воинские части, взяты в заложники военнослужащие.

Арсе был поддержан Моралесом на выборах главы государства в октябре 2020 года. Однако позднее между политиками возникли разногласия, в том числе из-за того, кто должен был стать кандидатом в президенты от правящей партии "Движение к социализму" в следующем году.

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