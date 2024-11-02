Экс-президент Боливии объявил голодовку, а его сторонники продолжают протесты

Боливийская полиция при поддержке военных разблокировала часть дорог, которые перекрывали сторонники экс-президента Эво Моралеса, а сам он продолжает голодовку, сообщает Zakon.kz.

Об открытии дорог заявил действующий глава государства Луис Арсе.

"Мы сделали первый шаг – разблокировали путь из [департамента] Кочабамба на запад нашей страны. Теперь мы продолжим освобождать этот департамент от захватчиков", – написал он в сети X.

Глава государства также выразил солидарность с "ранеными полицейскими, взятыми в заложники военными, их родственниками и журналистами, которые подверглись нападениям".

"Наше правительство всегда делало ставку на диалог, но никакой диалог невозможен, пока продолжается удушение экономики и нарушается право на доступ к продуктам питания, топливу и лекарствам", – заявил Арсе.

Hemos dado un primer paso: desbloquear Cochabamba hacia el occidente de nuestro país. Ahora continuaremos trabajando hasta liberar este departamento del secuestro al que está sometido. Mi solidaridad con los policías heridos, con los militares rehenes, sus familias y con los… — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 2, 2024

Напомним, в пятницу Моралес, критикующий политику администрации Арсе, объявил голодовку до тех пор, пока правительство не пойдет на переговоры, но в то же время попросил своих сторонников приостановить перекрытие дорог, которое продолжается уже 19 дней.

30 октября 2024 года Арсе сообщил, что ущерб от действий протестующих превысил 1,7 млрд долларов, в столкновениях пострадали более 60 полицейских.

1 ноября 2024 года ситуация обострилась после того, как полиция при поддержке военных начала операцию по расчистке дорог в Кочабамбе. В ходе столкновений сторонники Моралеса использовали против полицейских динамитные шашки, были захвачены три воинские части, взяты в заложники военнослужащие.

Арсе был поддержан Моралесом на выборах главы государства в октябре 2020 года. Однако позднее между политиками возникли разногласия, в том числе из-за того, кто должен был стать кандидатом в президенты от правящей партии "Движение к социализму" в следующем году.