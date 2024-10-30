Японскому ядерному реактору "Фукусима" дали вторую жизнь

Японский ядерный реактор "Фукусима", переживший мощное землетрясение и цунами 2011 года, запустили 29 октября впервые после катастрофы и модернизации системы безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, оператор Tohoku Electric Power Co. сообщил, что реактор № 2 на атомной электростанции Онагава на северном побережье Японии был вновь введен в эксплуатацию и начнет вырабатывать электроэнергию уже в начале ноября этого года.

Этот реактор является одним из трех на АЭС "Онагава", которая находится в 100 км к северу от АЭС "Фукусима-1", где три реактора расплавились после землетрясения магнитудой 9,0 и цунами в марте 2011 года, что привело к выбросу большого количества радиации.

На АЭС "Онагава" обрушилось цунами высотой 13 м, однако удалось сохранить работоспособность важнейших систем охлаждения на всех трех реакторах и добиться их безопасного отключения.

Все 54 коммерческие атомные электростанции Японии были остановлены после катастрофы на Фукусиме для проверки безопасности и модернизации. Онагава № 2 – 13-й из 33 все еще пригодных к эксплуатации реакторов, который был возвращен в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что опасный шторм вызвал наводнения в Испании.

