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Сильнейший шторм вызвал наводнения в Испании

Сильнейший шторм вызвал наводнения в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 00:09 Фото: pixabay
Сильные дожди и наводнения привели к чрезвычайной ситуации в испанский районах Валенсии и Альбасете, где из-за разлива рек и потоков воды пропали без вести три человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 октября газета El País, в городе Летур (провинция Альбасете) спасатели ищут двух сотрудников мэрии, а в валенсийском муниципалитете Л’Алькудия разыскивают водителя грузовика, о котором с утра нет информации. В связи с экстремальными погодными условиями Агентство государственной метеорологии Испании (Aemet) повысило уровень опасности в регионе до красного, а правительство направило в зону бедствия подразделения Военного корпуса по чрезвычайным ситуациям (UME).

В Валенсии и ее окрестностях шторм охватил районы Рибера-Альта и Утьель-Рекена. В Утьеле, одном из наиболее пострадавших населенных пунктов, произошел разлив реки Магро, затопивший часть города и унесший с собой автомобили и контейнеры. Мэр города Рикардо Габальдон отметил, что ситуация в районах Ла-Фуэнте и Сан-Агустин близка к критической, и необходима экстренная помощь для спасения жителей.

В Альбасете разлившиеся воды изолировали тридцать человек в Летуре. Спасатели также эвакуируют людей с затопленных территорий в соседних городах. В нескольких районах нарушено транспортное сообщение: закрыты около 40 дорог в Валенсии, в том числе автомагистраль А-3 на участке в Рекене, а движение поездов между Мадридом и Валенсией приостановлено из-за скопившейся воды.

Ранее сообщалось, что 77 человек стали жертвами наводнений в Мали. 

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