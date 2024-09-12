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На АЭС "Фукусима" собирают остатки ядерного топлива

Радиация в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 05:47 Фото: pixabay
10 сентября 2024 года раздвижной робот начал двухнедельную миссию по извлечению первого образца расплавленного топлива из одного из трех поврежденных реакторов на АЭС Фукусима-1, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, высокорадиоактивное топливо и другие материалы в реакторах расплавились, когда мощное землетрясение и цунами в 2011 году повредили системы охлаждения станции.

Оператор станции, Tokyo Electric Power Company Holdings, ранее использовал небольших роботов для обследования внутренней части реакторов, но сейчас робот и его операторы пытаются собрать образец расплавленного мусора. Операция знаменует начало самой сложной части многолетнего вывода станции из эксплуатации.

Находясь внутри корпуса реактора, робот, получивший прозвище "Телеско", управляется дистанционно из более безопасного места.

По оценкам, внутри трех выведенных из строя реакторов остается 880 тонн смертельно опасного расплавленного топлива.

Ранее сообщалось о том, что четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт.

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