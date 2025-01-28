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Мир

Постояльцу отеля в Таиланде доставили наркотики прямо в номер

Постояльцу отеля в Таиланде доставили наркотики прямо в номер , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 07:40 Фото: pixabay
Турист из Южной Кореи обнаружил больше шести килограммов героина в номере отеля на курорте Пхукет в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

По информации The Phuket News, 65-летний Пак Сукхи рассказал, что больше двух лет общался с неким британцем в социальных сетях. Знакомый организовал корейцу перелет в Таиланд и забронировал проживание. При этом мужчина поручил туристу забрать чемодан, который неизвестный человек доставил ему в номер.

Постоялец заметил, что багаж был уж слишком тяжелым, и заподозрил неладное. В итоге он нашел два мешка с белым порошком общей массой 6,8 кг. Мужчина сразу обратился в корейское посольство и полицию.

Экспертиза показала, что запрещенным веществом оказался героин. Правоохранители начали расследование.

Ранее стало известно, что в Шотландии ликвидировали банду из семерых педофилов.

Аксинья Титова
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