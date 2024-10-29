Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Австралии родительница врезалась на машине в забор школы

В Австралии родительница врезалась на машине в забор школы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 02:44 Фото: pixabay
Мать, забиравшая ребенка из школы, врезалась на машине в ограждение школы в Мельбурне (Австралия), в результате чего один ребенок погиб, а еще четверо получили серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, по словам инспектора полиции Крейга МакЭвоя, 40-летняя мать забрала ребенка из начальной школы Оберн-Саут и разворачивалась на дороге, когда врезалась в забор и уличный стол, за которым сидели пятеро детей.

11-летний мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и позже скончался. По данным полиции, две девочки 11 лет, 10-летняя девочка и 10-летний мальчик были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Совершившая наезд мать была арестована на месте происшествия и остается под стражей.

Ранее в США также произошел трагический случай. Американка погибла на аэродроме во время обычной фотосессии.

Читайте также

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, родители, семья
Сокращение детских садов в Китае подтверждает снижение рождаемости
Британская девушка-подросток с аллергией на арахис умерла во время отпуска в Риме
Британская девушка-подросток с аллергией на арахис умерла во время отпуска в Риме
Женщина пережила укус змеи в заснеженных горах Австралии
Женщина пережила укус змеи в заснеженных горах Австралии
Аксинья Титова
Транспорт Австралия 2024 год Водители
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
тенге и доллар
Доллар скоро будет по 460 тенге, хотя должен быть по 520 – экономист
Тенге, деньги, Казахстан
Казахстанцы могут получить крупный бонус за хранение документов советских времен – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: