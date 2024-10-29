В Австралии родительница врезалась на машине в забор школы

Мать, забиравшая ребенка из школы, врезалась на машине в ограждение школы в Мельбурне (Австралия), в результате чего один ребенок погиб, а еще четверо получили серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, по словам инспектора полиции Крейга МакЭвоя, 40-летняя мать забрала ребенка из начальной школы Оберн-Саут и разворачивалась на дороге, когда врезалась в забор и уличный стол, за которым сидели пятеро детей.

11-летний мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и позже скончался. По данным полиции, две девочки 11 лет, 10-летняя девочка и 10-летний мальчик были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Совершившая наезд мать была арестована на месте происшествия и остается под стражей.

Ранее в США также произошел трагический случай. Американка погибла на аэродроме во время обычной фотосессии.

