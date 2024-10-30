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Американский школьник ослеп из-за фастфуда

Фастфуд, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 02:33 Фото: pixabay
12-летний мальчик из Массачусетса ослеп из-за того, что питался только фастфудом, сообщает Zakon.kz.

Врачи заявили, что от нехватки витаминов у ребенка атрофировался зрительный нерв, пишет Daily Mail. У школьника аутизм, а также, по словам родителей, развита фобия перед определенными текстурами продуктов. Поэтому он питался привычными:

  • бургерами;
  • картофелем фри;
  • пончиками;
  • пил пакетированный сок.

В начале этого года года школьник стал жаловаться, что у него "темнеет" в глазах утром и вечером. Через полтора месяца он уже не мог самостоятельно ходить, так как постоянно натыкался на двери и стены. Одним утром он проснулся с криком, что ничего не видит.

Врачи выявили в организме подростка острую нехватку питательных веществ и витаминов, необходимых для здоровья зрительных нервов. Несмотря на добавки и терапию, медики опасаются, что он ослеп навсегда.

На днях в 13 штатах США из-за вспышки кишечной палочки в McDonald's заболели по меньшей мере 75 человек.

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