Американский школьник ослеп из-за фастфуда

12-летний мальчик из Массачусетса ослеп из-за того, что питался только фастфудом, сообщает Zakon.kz.

Врачи заявили, что от нехватки витаминов у ребенка атрофировался зрительный нерв, пишет Daily Mail. У школьника аутизм, а также, по словам родителей, развита фобия перед определенными текстурами продуктов. Поэтому он питался привычными:

бургерами;

картофелем фри;

пончиками;

пил пакетированный сок.

В начале этого года года школьник стал жаловаться, что у него "темнеет" в глазах утром и вечером. Через полтора месяца он уже не мог самостоятельно ходить, так как постоянно натыкался на двери и стены. Одним утром он проснулся с криком, что ничего не видит.

Врачи выявили в организме подростка острую нехватку питательных веществ и витаминов, необходимых для здоровья зрительных нервов. Несмотря на добавки и терапию, медики опасаются, что он ослеп навсегда.

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