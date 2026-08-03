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Наука и технологии

Почему любовь мужчин к фастфуду может повлиять на вес будущего ребенка

Питание, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 07:20 Фото: pexels
Бразильские ученые рассказали, почему привычка будущего отца питаться фастфудом, чипсами, сладостями и другими ультрапереработанными продуктами может сказаться на здоровье ребенка еще до его рождения, сообщает Zakon.kz.

Исследователи выяснили, что у мужчин, рацион которых до зачатия содержал большое количество ультрапереработанной пищи, чаще рождались дети с более высокой массой тела и большим количеством жировой ткани в области бедер и живота. Результаты исследования опубликовало издание New York Post.

К ультрапереработанным продуктам специалисты относят газированные напитки, фастфуд, чипсы, сладкие хлопья, кондитерские изделия, полуфабрикаты и другие продукты с большим количеством искусственных добавок, ароматизаторов, красителей и консервантов.

По словам авторов работы, долгое время внимание специалистов было сосредоточено главным образом на здоровье и питании будущей матери. Однако полученные результаты показывают, что образ жизни мужчины до зачатия также играет важную роль.

"Питанию и здоровью матери до, во время и после беременности всегда уделялось большое внимание, тогда как о роли питания отца говорится гораздо меньше. Наше исследование показывает, что оно также имеет большое значение для здоровья ребенка", – отметила одна из авторов исследования Даниэла Сарторелли.

Ученые объясняют, что регулярное употребление ультрапереработанных продуктов может вызывать воспалительные процессы в организме мужчины и влиять на состояние сперматозоидов. Это способно привести к эпигенетическим изменениям – своеобразной "настройке" активности генов, которая происходит без изменения самой ДНК.

"Особое внимание исследователи уделили гену IGF-II, который ребенок получает только от отца. Он играет важную роль в развитии плода, и изменения в механизмах его работы могут отражаться на росте и формировании жировой ткани", – говорится в исследовании.

При этом ученые обнаружили любопытную особенность. У матерей большое количество ультрапереработанной пищи в рационе на ранних сроках беременности, наоборот, оказалось связано с более низкой массой тела новорожденного, меньшим ростом и окружностью головы. Исследователи предполагают, что это связано с низкой пищевой ценностью такой еды.

"Пока речь идет не о доказанной причинно-следственной связи, а о выявленной закономерности. Тем не менее результаты еще раз подтверждают, что здоровье будущего ребенка зависит не только от матери, но и от образа жизни отца еще до зачатия", – подчеркивают авторы исследования.

На днях глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обвинил производителей ультрапереработанных продуктов в срыве мер по борьбе с ожирением.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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