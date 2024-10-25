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Кишечная палочка в продуктах знаменитого бренда унесла жизни людей в США

Кишечная палочка в продуктах знаменитого бренда унесла жизни людей в США, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 02:59 Фото: pixabay
В результате вспышки кишечной палочки в McDonald's заболели по меньшей мере 75 человек в 13 штатах США, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, представители федерального здравоохранения заявили, что по меньшей мере 75 человек в 13 штатах США заболели в результате смертельной вспышки кишечной палочки, связанной с гамбургерами Quarter Pounder из McDonald's.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили один смертельный случай, связанный со вспышкой. По меньшей мере 22 человека были госпитализированы, а у двух человек развился гемолитико-уремический синдром (ГУС), серьезное заболевание, которое может привести к почечной недостаточности.

McDonald's изъял продукт примерно из пятой части своих 13 тыс. точек продаж в США, включая рестораны в Колорадо, Канзасе, Юте, Вайоминге и некоторых частях Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы.

Представитель ресторана сообщил, что за время, когда произошли эти заболевания, McDonald's продал около 1 млн бургеров Quarter Pounders, добавив, что сеть ресторанов быстрого питания считает, что заболело бы больше людей, если бы заражение было вызвано самими котлетами, добавив, что причиной может быть лук, используемый в бургерах.

Вероятность заражения побудила Burger King, KFC, Taco Bell и другие крупные сети быстрого питания убрать свежий лук из некоторых своих точек.

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