Наводнения в Испании: число погибших достигло 223 человек

В результате наводнений в испанской Валенсии погибли более 220 человек, сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в соцсети X, передает Zakon.kz.

По его словам, 223 человека стали жертвами стихии, из них 215 — в Валенсии, семь тел обнаружены в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча и одно — в Андалусии. Министр добавил, что 78 человек числятся пропавшими без вести, а личности 48 погибших пока не установлены.

Испанские СМИ также сообщают о новых наводнениях, которые накрыли провинцию Жирона в Каталонии на северо-востоке страны. Метеорологическая служба Каталонии предупреждает о надвигающейся экстремальной погоде: ночью ожидаются сильные дожди, которые продлятся с вечера пятницы до полудня субботы. Интенсивность осадков может достигать 20 мм за полчаса.

4 ноября сильный шторм, вызванный ураганом Dana, обрушился на Каталонию, вызвав катастрофические наводнения и разрушения в прибрежных и предгорных районах. Наводнения в Испании 30 октября начались в испанский районах Валенсии и Альбасете.

