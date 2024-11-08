Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наводнения в Испании: число погибших достигло 223 человек

Наводнения в Испании: число погибших достигло 223 человек , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 00:14 Фото: X(Twitter)/@zhangzh42191348
В результате наводнений в испанской Валенсии погибли более 220 человек, сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в соцсети X, передает Zakon.kz.

По его словам, 223 человека стали жертвами стихии, из них 215 — в Валенсии, семь тел обнаружены в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча и одно — в Андалусии. Министр добавил, что 78 человек числятся пропавшими без вести, а личности 48 погибших пока не установлены.

Испанские СМИ также сообщают о новых наводнениях, которые накрыли провинцию Жирона в Каталонии на северо-востоке страны. Метеорологическая служба Каталонии предупреждает о надвигающейся экстремальной погоде: ночью ожидаются сильные дожди, которые продлятся с вечера пятницы до полудня субботы. Интенсивность осадков может достигать 20 мм за полчаса.

4 ноября сильный шторм, вызванный ураганом Dana, обрушился на Каталонию, вызвав катастрофические наводнения и разрушения в прибрежных и предгорных районах. Наводнения в Испании 30 октября начались в испанский районах Валенсии и Альбасете. 

Читайте также

Нетаньяху назвал нападение на израильских фанатов в Амстердаме с &quot;Хрустальной ночью&quot;
Нетаньяху сравнил нападение на израильских фанатов в Амстердаме с "Хрустальной ночью"
Минюст США: Иран планировал убийство Дональда Трампа
Минюст США: Иран планировал убийство Дональда Трампа
Машину раздавил огромный камень, сошедший с горы: появились подробности трагедии в Узбекистане
Машину раздавил огромный камень, сошедший с горы: появились подробности трагедии в Узбекистане
Диана Абдуллаева
Испания 2024 год Наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: