Сотруднице британской тюрьмы за роман с осужденным грозит длительное лишение свободы
Фото: pixabay
27-летней сотруднице тюрьмы в Южном Йоркшире Шарлотте Уинстенли грозит реальный срок за роман с 29-летним заключенным Джабхари Блэром, который отбывает 12-летний срок за участие в уличной драке, сообщает Zakon.kz.
По информации Metro, за три месяца отношений женщина контрабандой передала ему мобильный телефон, SD-карты и другие запрещенные предметы. Адвокат Уинстенли подчеркнул, что его подзащитная полностью признала вину в неправомерном поведении на государственной службе и не пыталась "преуменьшить" свою роль.
Уточняется, что приговор подсудимой озвучат 3 декабря. Как отмечается, максимальное наказание за это преступление составляет 10 лет лишения свободы.
