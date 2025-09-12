Сотруднице британской тюрьмы за роман с осужденным грозит длительное лишение свободы

27-летней сотруднице тюрьмы в Южном Йоркшире Шарлотте Уинстенли грозит реальный срок за роман с 29-летним заключенным Джабхари Блэром, который отбывает 12-летний срок за участие в уличной драке, сообщает Zakon.kz.

По информации Metro, за три месяца отношений женщина контрабандой передала ему мобильный телефон, SD-карты и другие запрещенные предметы. Адвокат Уинстенли подчеркнул, что его подзащитная полностью признала вину в неправомерном поведении на государственной службе и не пыталась "преуменьшить" свою роль.

Уточняется, что приговор подсудимой озвучат 3 декабря. Как отмечается, максимальное наказание за это преступление составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.